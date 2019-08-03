Tiyatro Günleri başlıyor Birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerle bulunduğu bölgenin en gözde alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Çocuk Tiyatrosuyla Lüleburgazlı miniklere unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

Birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerle bulunduğu bölgenin en gözde alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Çocuk Tiyatrosuyla Lüleburgazlı miniklere unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

Ağustos ayı boyunca her pazar gerçekleşecek keyifli tiyatro oyunları ile minik tiyatro severler hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkacak. 4 Ağustos Pazar günü 39 Burda AVM’de sahnelenecek Curcuna oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. Program kapsamında 11 Ağustos’ta Şirinler Sınıfı, 18 Ağustos’ta Melekler ve Çerçöp, 25 Ağustos’ta Keloğlan Dürüstlük Masalı gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Tiyatro günleri, Ağustos ayı boyunca her pazar günü 16.30’da sahnelenecek ve ücretsiz izlenebilecek.

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