Tiyatro Festivali’nin gözdesi oldular Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu sene 5.

Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu sene 5.’nin düzenlendiği tiyatro festivaline; ‘Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘Sui Generis Tiyatro’ damga vurdu.

Festivalin kapanış oyununu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘Sui Generis Tiyatro’ gerçekleştirdi. ‘Sui Generis Tiyatro’nun yeni sezon oyunu; ‘12 Öfkeli’ adlı oyun, Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tam not aldı. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği oyun, Bursa’da büyük bir olumlu yankı uyandırdı.

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun ve sanatseverlerin izlediği oyunun sonunda; Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘Başkana ve festival komitesine teşekkür’ etti. Tiyatronun simgelerinden olan ‘gülen - ağlayan tiyatro masklarını’ ve ‘özel Atatürk portresini; Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun ve festival koordinatörü Av. İzzet Boğa’ya hediye eden Akçar, ‘misafirperverliklerinden dolayı’ teşekkür etti. Oyundan çok etkilendiğini belirten Başkan Öztosun, gruba ‘teşekkür plaketi’ sundu.

‘Sui Generis Tiyatro; daha sahneden inmeden, önümüzdeki yıl yapılacak olan tiyatro festivallerine davet edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.