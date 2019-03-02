Tiyatro duvar çocuklar için oynayacak

Diyarbakır’da profesyonel olarak sahne alan Tiyatro Duvar çocuklar için sahne alacak.

Diyarbakır’da bu sezon organ bağışına dikkat çekmek amacıyla ilk olarak 2005 yılında İstanbul’da sahneye koydukları ve sadece sahnelendiği yıl 350 hastayı hayata bağlayan ’Her Şeye Rağmen Bir Umut’ adlı oyunla Diyarbakır seyircisinin gönlünü fetheden Nihat Pektaş ve ekibi bu defa da çocukların gönlünü fethetmek, onlara tiyatroyu sevdirmek, içlerine tiyatro ve sanat aşkını yerleştirmek için kolları sıvadı. Nihat Pektaş’ın yazdığı ve yönettiği ’Ormanda Curcuna’ adlı müzikli, komedi türündeki çocuk oyununda Ömer Yayğır, Şükrü Akkaya, Celal Ağar ve Nihat Pektaş rol alıyor. Çocuklara orman ve hayvanları sevmeyi ve korumayı, yardımlaşma ve dayanışmayı aynı zamanda da okumanın faydalarını müzikli, komedi olarak ele alan oyun Diyarbakır’da birçok okular da çocuklar için oynayacak.

‘Ormanda Curcuna’ adlı tiyatro oyununu yazan ve yöneten Nihat Pektaş 16 yıl aradan sonra İstanbul’dan Diyarbakır’a gelip tiyatro yapmak, profesyonel bir ekip kurmak doğduğu şehre bir minnet borcu olduğunu söyledi. Pektaş, “İstanbul’u bırakıp tekrar Diyarbakır’a yerleştim. Diyarbakır’da tiyatro yapmak hele hele özel tiyatro yapmak oldukça maliyetli ve zor bir iş, sanırım şansım da yaver gitti. Ömer Yayğır, Onur Yıldız, Celal Ağar ve Hakan Efe Demirel gibi genç bir yetenekler, Şükrü Akkaya, Murat Fidan, Nesrin Yazıbilmez ve Emel Köklü gibi deneyimli isimler, sahne arkasında da Cengiz Kudat, Melik Bal, Rojhat Kurnaz bir araya gelince ortaya da inanılmaz güzel işler çıkıyor. Bu kadar güzel yürekler tiyatro için atınca da ortaya harika oyunlar çıktı. Bu arada özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici’nin bize karşı inanılmaz bir desteği oldu. Prova alabileceğimiz bir mekan sağladı. Yeri geldi dekor desteği sağladı. Böyle idareciler sanırım bizim gibiler için oldukça önemli.Oyunlarımızı gerek devlet gerekse özel okullarda sahneliyoruz. En güzel hayallerimizden biri de Diyarbakır’ın bütün ilçe ve köylerinde de çocuk oyununu sahnelemek. Ayrıca organ bağışını konu alan ’Her Şeye Rağmen Bir Umut’ adlı oyunumuzu Türkiye’nin her ilinde sahneye koymak. Tabi bunun içinde sponsor lazım. Gerek Diyarbakırlı iş adamları gerekse Türkiye çapında ki iş adamlarımız, sanayicilerimiz sponsor olmalı" dedi.

Diyarbakır’ın ilçe ve ilçelerindeki köylerde çocuk oyununu sahneleyebilmek için Tiyatro Duvar Diyarbakır Valiliği gerekse Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden destek bekliyor.