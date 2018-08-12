İyi Parti'nin Genel Başkanı yine Meral Akşener oldu
İyi Parti'nin "genel başkan" tiyatrosu bitti!.. Genel Başkanlığı bırakıyor yalanını söyledikten sonra partilileri kendisine yalvartarak 'istenen isim' imajı sergileten Akşener, partisinin 2'inci olağanüstü kurultayında tekrar genel başkan seçildi.12 Ağustos 2018 Pazar 14:54
Seçimlerde partisinden daha düşük oy alan Meral Akşener'in partisiyle birlikte oynadığı tiyatro bugün sona erdi. Tekrar aday olmayacağını söyleyerek veda konuşması yapan ve partilileri kendisine yalvartarak "istenen genel başkan" izlenimi uyandırmak isteyen Akşener, partisinin 2. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar genel başkan seçildi.
881 OY ALDI
İyi Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener tek aday oldu. Kurultayda yapılan seçimde Meral Akşener, aldığı 881 oyla yeniden genel başkan seçildi.
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