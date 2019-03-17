Tiyatro bileti alabilmek için çadır kurdu

Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayacak olan 21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde gösterilecek oyunlara bilet alabilmek için geceden kuyruğa girerken, bir kişi çadır kurdu.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü olan 27 Mart’ta başlayacak. Festivalde sahnelenecek 31 oyun için bugün Kayalıbağ Mahallesi’ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi’ndeki Adana Devlet Tiyatrosu’nda bilet satışları başladı. Vatandaşlar, bilet alabilmek için geceden bilet satış noktalarına gelerek kuyruğa girdi. Tiyatroseverler, karışıklık yaşanmaması için oluşturulan listelere isimlerini yazdırdı. Fahri Dağ isimli bir tiyatrosever ise kültür merkezi içine çadır kurup bilet alabilmek için burada beklemeye başladı. Adanalı olduğunu ancak bilet alabilmek için geceden gelip çadır kurduğunu söyleyen Dağ, sıra aldıklarını ancak hala sıranın kendisine gelmediğini söyledi.

Bazı tiyatroseverlerin ise kuyrukta beklerken uyuyakaldığı görüldü. Engelli vatandaşlar da bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Engelli vatandaşlar, çok önemli oyunları görebilmek için sıraya girdiklerini, bilet almak için beklediklerini söylediler.

30 Nisan’da sona erecek olan Adana Tiyatro Festivali, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.