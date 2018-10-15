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Titli kasırgasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Hindistan'ın doğusunda iki gün önce etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:41
Titli kasırgasında ölü sayısı 24'e yükseldi

"Press Trust of India" ajansının haberine göre, Odişa eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasının ardından 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da çok sayıda kasaba ve köye elektrik verilemiyor.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, kasırga nedeniyle 800'den fazla barınak kurulduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtmişti. Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentteki okullarda eğitime ara verilmişti.

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:41
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  2. kasırga
  3. Titli
  4. ölü

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