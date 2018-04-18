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Titiz kadınlar için kurtarıcı niteliğinde 5 temizlik tüyosu

Ev temizliği kimi kadınlar için sıradan bir iş olup kısa vakit alırken, ayrıntılara önem veren kadınlar için ise uğraştırıcı, zahmetli ve uzun vakitler alan bir eylemdir. Saatlerce temizlik yapıp içine sinmeyen, halıdaki lekeyi düşünüp gözüne uyku girmeyenlerdenseniz yazımızdaki öneriler tam da sizin için...

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:41
Titiz kadınlar için kurtarıcı niteliğinde 5 temizlik tüyosu

Temizlik için kullanılan ürünler kimi zaman kullanılan yer için doğru ürünler olmayabilir. Doğru lekeye doğru ürün kullanılmadığında ürünün zarar görmesi, lekenin daha kalıcı hale gelmesi gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. www.vikilist.com 'un derlediği temizlik süresini kısaltacak bu 5 püf nokta ile temizliği kolaylaştırmak mümkün...

 

KÜVET TEMİZLİĞİ İÇİN

Mikrodalga fırında biraz sirke ısıtın. Sirke, 1’e 1 oranında bir sprey şişesi içindeki bir sabunlu çözelti ile karıştırın, ancak şişeyi sallamayın. Nihai çözeltiyi küvetin üzerine püskürtün, 30 dakika bekletin ve daha sonra bir süngerle silin. Küvetinizin parıltısına şahit olacaksınız.

 

PENCERE KENARI TEMİZLEMEK İÇİN

Pencerenizin köşe kısımlarına biraz kabartma tozu serpin. Ardından az miktar sirke ekleyin ve karışımı köpürmeye bırakın. 10-15 dakika beklettikten sonra, kabartma tozu ve sirke karışımı kir ve pası tamamen çözecektir.

 

MİKRODALGA FIRIN TEMİZLİĞİ İÇİN

Bir limonu yarıya kesip üzerine bir miktar tarçın ekleyin. Tarçınlı limonu ısıya dayanıklı bir malzeme içerisinde  mikrodalgaya koyun ve en düşük güç ayarında 5-10 dakika çalıştırın. Limon temizlemeye ve dezenfekte etmeye, tarçın ise hoş olmayan kokuların giderilmesine yardımcı olacaktır.

 

İNATÇI YAĞ LEKELERİ İÇİN

Bir miktar kabartma tozu bitkisel yağ ile birlikte kalın bir macun elde edinceye kadar karıştırın. Elde edilen karışımı bekleyip katılaşmış yağ lekesine uygulayın ve 5-10 dakika bekletin. Ardından bez ve bir miktar sabun çözeltisi kullanarak silerek lekeden kurtulun.

 

OJE LEKESİ İÇİN

Oje dökülen zemin üzerinde kurumadan üzerine aseton dökün ve bir kaç dakika sonra kağıt havluyla bölgeyi silerek lekeyi çıkartın. Ancak oje kurumuşsa, lekenin üzerine biraz saç spreyi uygulayın ardından ılık sabunlu suyla bölgeyi silin.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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