0553 313 94 23

TİSKİ, Yomra’da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sağanak yağış sonucu sele maruz kalan Yomra’nın Özdil Mahallesi’nde tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
TİSKİ, Yomra’da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sağanak yağış sonucu sele maruz kalan Yomra’nın Özdil Mahallesi’nde tahrip olan su şebekesini yenilemek için seferber oldu.


Yağışın dinmesi ve suların çekilmesini takiben bölgeye ekiplerini sevk ettiklerini bildiren TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Özdil Mahallemizde çalışmalarımız dün sabah itibarıyla başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün itibarıyla da kullanılamaz hale gelen şebekeyi yenileyecek olan ekiplerimiz, 350 mm. çaplı çelik borularımızın kaynak işini bitirmek üzere. Su alma yapısı tamamen yıkılan 400 metrelik kısım için bölgeye boru sevkiyatına başladık” dedi.


Sevk edilen boruların da döşenmesiyle sistemi devreye alacaklarını kaydeden Genel Müdür Tekataş, gece vardiyasıyla da çalışan ekiplerin işini bitirmesini takiben yarın mahalleye su verileceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
    1. Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç
    2. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    3. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    4. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    5. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    6. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    7. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    8. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    9. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    10. Başkan Şerifoğulları, afet..
    11. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    12. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    13. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    14. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    15. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    16. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    17. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    18. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    19. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    20. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    21. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    22. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    23. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    24. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    25. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    26. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    27. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    28. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    29. Melikgazi Belediye Başkanı..
    30. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!