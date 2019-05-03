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TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi

Nisan ayında MESS Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol, TİSK'in de yeni başkanı oldu

03 Mayıs 2019 Cuma 14:39
TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Burak Akkol seçildi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, nisan ayında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı olan Akkol'un TİSK'in Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildiği bildirildi.

Açıklamada, 20 işveren sendikasının üye olduğu TİSK'in, Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yurt içinde ve dışında gururla temsil ettiği ifade edilerek, konfederasyonun kurulduğu günden beri üretimin, yatırımın, ihracatın, rekabet gücünün ve özellikle istihdamın artırılması için çalıştığı belirtildi.

Konfederasyonun faaliyetlerini, benimsediği "uzlaşma kültürü" anlayışıyla yürütmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma barışının korunması en temel ilkemiz olmuştur. Bu konudaki hassasiyetimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Konfederasyonumuz, 'ülke ekonomilerinin, işletmelerinin gücü doğrultusunda büyüdüğü' bilinciyle hareket etmektedir. Bu doğrultuda, işletmelerin daha donanımlı olmaları, ulusal ve küresel rekabet güçlerinin artırılması, mali yüklerinin azaltılması hususunda sorumluluklar üstlenmiştir. Bugüne kadar bu yolda özveri ile yürüttüğümüz çalışmaları, önümüzdeki süreçte geliştirerek devam ettireceğiz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, çalışan temsilcisi konfederasyon ve sendikalar ile birlikte 'İş'in geleceği, işçi ve işverenlerin gelecekteki yetkinliklere şimdiden hazırlanması, kodlama' gibi konulara odaklanırken, fikir veya öneriler oluşturmanın ötesinde, somut proje ve uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz."

- Özgür Burak Akkol kimdir?

Akkol, iş hayatına ABD'de Nautilus Foods'ta başladı. 2003'te Koç Holding'e geçiş yaptı. Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. 2014'ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.

TİSK'in önceki çalışma döneminde Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Akkol, nisan ayında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Özgür Burak Akkol, ayrıca TİSK'i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol'un, MESS Eğitim Vakfı, Otokoç Otomotiv gibi organizasyonlarda yönetim kurulu üyelikleri de bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özgür Burak Akkol, ayrıca Koç Üniversitesinden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School'dan Global Executive MBA dereceleri aldı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:39
  1. MESS
  2. Özgür Burak Akkol
  3. TİSK
  4. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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