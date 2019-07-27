TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç: "Kütahya, Irak’a ırak kalmasın"

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ile beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KUTSO) ziyaret etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO Meclis Divan Üyesi Melih Aslan ile KUTSO Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette, ticari iş birliği ve yatırım imkanlarına ilişkin karşılıklı görüş alış verişi yapıldı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, ziyaretten dolayı heyete teşekkür ederek, KUTSO’nun organizasyon yapısı, üye sayısı ve profili, öne çıkan sektörler, yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen faaliyetler ile Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi paylaştı.

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, Kütahya ile Irak arasında ticari bir köprü oluşturmak istediklerini belirterek, derneğin yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri, yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri faaliyetlere ilişkin bilgi sundu.

Kılıç, Ticaret ve sanayi odalarının önemli bir partner olduğundan bahisle, iş dünyası için ortak çalışmalar yapılmasının arzu edildiğini belirtti.

Başkan Nevaf Kılıç, İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle Kütahya’dan Irak’a ihracat yapılması yönünde iş birliği yapılması isteğini aktardı.

Dernek tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen iş forumu, yatırım ve ticaret zirvesi gibi etkinlikler hakkında bilgi veren Kılıç, önümüzdeki aylarda planlanan faaliyetlere, Kütahya’daki iş insanlarını davet ettiklerini söyledi.

Kılıç, Irak’a ırak kalan Kütahya’yı, yakınlaştırmak istediklerini, Kütahya’daki ürünler için hazır bir pazarın bulunduğunu, sektörel ikili görüşmelerde bulunmak isteyen ve ihracat yapmak isteyen KUTSO üyelerine, bilgi vermeye ve destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.