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‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri soydular

Kocaeli’de girdikleri market, yakıt istasyonu ve restoranlarda kasiyerlerden tırnakçılık yöntemi ile para çalan şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

04 Mart 2019 Pazartesi 19:08
‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri soydular

Kocaeli’de girdikleri market, yakıt istasyonu ve restoranlarda kasiyerlerden tırnakçılık yöntemi ile para çalan şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslardan birinin sorularla kasiyerin ilgisini dağıtırken, diğerinin ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre, 2-25 Şubat tarihleri arasında tırnakçılar, Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan ‘tırnakçılık’ yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. İş yeri sahiplerinden arka arkaya gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde 5 iş yerine giren şahısların K.Y.(25) ve E.Ö. (57) olduğunu tespit etti. Şahısların iş yerlerine gittikleri aracın plakasını tespit eden ekipler, dün öğlen saatlerinde aracın İzmit ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla K.Y. ve E.Ö. yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şahısların kasiyerleri dolandırma yöntemleri dikkat çekti


Şahısların gittikleri market ve restoranlarda kasiyerlerden para çalma anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olaylarda şahısların birinin kasiyerlerin sorduğu soru ile dikkatini dağıtırken, diğerinin verdiği parayı geri isteyip, daha sonra almadığını iddia ettiği paranın üstünü istemesi ya da ürünü almaktan vazgeçtiğini söyleyerek aldığı para miktarında parayı tekrar aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan ilk olayda İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezindeki restorana gelen 2 şüpheli, siparişini verdikleri yemeğin ödemesini yaparak tırnakçılık yöntemi ile bir miktar para çalıyor. Diğer üç olayda da şahıslar Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdiği marketlerde aynı yöntemle kasiyerlerden para çalıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:08
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