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Tırnakçılık anı kameralara yansıdı

Yalova’nın Cumhuriyet Caddesi’nde bir kuyumcu dükkanına giren kadın, iş yeri sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırmak istedi.

28 Nisan 2019 Pazar 09:49
Tırnakçılık anı kameralara yansıdı

Yalova’nın Cumhuriyet Caddesi’nde bir kuyumcu dükkanına giren kadın, iş yeri sahibini tırnakçılık yöntemiyle dolandırmak istedi. Olayı fark eden kuyumcu duruma hemen müdahale etti. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Yalova’da Cihan Karagünlü’nün işlettiği kuyumcu dükkanına giren bir kadın, iş yeri sahibine 500 dolar vererek Türk lirasına çevirmesini istedi. Kuyumcu doların karşılığı olan 2 bin 500 TL’yi Türk vatandaşı olmadığı öğrenilen kadına verdi. Kadın aldığı paranın bin TL’sini tırnakçılık yöntemi ile cüzdanın altına kaydırıp üstteki paraların da eksik olduğunu söyleyerek kuyumcuya geri uzattı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Cihan Karagünlü ise duruma tepki göstererek kadını yakaladı. Cüzdanın altına kaydırdığı paralarla birlikte verdiği paraları geri alan Karagünlü kadının 500 dolarını geri verdi. Olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine dolandırıcı kadın hızla dükkanı terk etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:49
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