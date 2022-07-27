Tırnak mantarına iyi gelen bitkisel çözümler! Tırnak mantarına 3 günde son verin

Tırnak mantarı başlangıç aşamasında ise evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu yazımızda sizler için tırnak mantarı nasıl geçer sorusuna yanıt aradık ve evde uygulanabilecek etkili ve doğal yöntemleri derledik. İşte tırnak mantarına doğal çözüm önerileri…

Hem el hem de ayak tırnaklarında görülebilir. Ayak tırnaklarında görülme oranı daha yüksektir. El ve ayak tırnaklarında şekil ve renk değişimine neden olur. Tırnak mantarı bir tırnağı, tırnakların birkaçını ya da tüm tırnakları etkileyebilir. Tedavi edilmezse enfeksiyon diğer tırnaklara veya vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Tırnak mantarının tedavisinde ilaç, krem ve losyon gibi yöntemler uygulanır.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Tırnak mantarı nasıl geçer kesin çözüm arıyorum diyorsanız aslında öncelikle kaynaktaki nedeni bulmanız gerekir. Böylece sorunu kökten çözmek için en doğru yöntemleri deneyebilirsiniz.

Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroskopik organizmaların aşırı büyümesi sonucunda oluşur.

Bu mantarlar vücudumuza çoğaldığı zaman enfeksiyona sebep olurlar.

Tırnak mantarları genellikle ılık ve nemli ortamlarda yaşarlar.

Bu nedenle yüzme havuzları ve duşlar gibi alanlardan bulaşma ihtimali yüksektir.

Tırnak mantarı 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülür. Bunun sebebi yaş ilerledikçe tırnakların daha kuru ve kırılgan olmasıdır.

Tırnak mantarının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler:

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Kötü kan dolaşımı

Şeker, sedef ve preriferik arter hastalığı

Sentetik çoraplar

Ayakların uzun süre terli çorap veya ayakkabı içine kalması

Ayağa uygun olmayan ayakkabılar

Ayakkabıların paylaşılması

Cilt yaralanmaları

Havuz, spor salonu ve duş gibi ılık ve nemli olan ortak alanlar

Tırnak Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Tırnak mantarı sorununun belirtileri:

El ve/veya ayak tırnağında beyaz/sarı renkte çizgiler

Tırnakta kalınlaşma

Tırnağın şekline bozulma

Tırnak renginin koyulaşması

Tırnakta kuruluk ve matlaşma

Kolay kırılma

Tırnaktan kötü koku gelmesi

Evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel yöntemler ile mantarı yok ederek tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz. İşte tedavi sürecini hızlandıracak doğal tırnak mantarı çözüm önerileri…

1) Sarımsak

Tırnak mantarı nasıl geçer evde ne yapabilirim diyorsanız öncelikle derinlemesine yenilenmeyi sağlamalısınız.

Enfeksiyon denildiğinde ilk akla gelen doğal savaşçı hiç kuşkusuz sarımsaktır.

Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır.

Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin.

Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın.

Bu şekilde en az 45 dakika bekleyin.

Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin.

Bu yöntemi tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Ayak mantarı nasıl geçer evde çözüm arıyorum diyenler için birçok cilt sorununa iyi gelen elma sirkesi de önerilmektedir.

Tırnak mantarı bitkisel tedavi önerilerimize bir başka şifa kaynağı elma sirkesi ile devam ediyoruz.

Elma sirkesinin içeriğinde bulunan organik asitler, enfeksiyona sebep olan mantarların büyümesini ve çoğalmasını engeller.

Tırnak mantarı sorunundan muzdaripseniz elma sirkesini bir parça pamuk yardımıyla sorunlu olan tırnağınıza uygulayın.

Ardından bir bandaj veya yara bandı ile pamuğu tırnağınıza sabitleyin. Bir gece bu şekilde uyuyun.

Kekik Yağı

Tırnak mantarına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek bir diğer cevap kekik yağıdır.

Kekik yağı mantar sorununa karşı önerilen doğal bir reçetedir.

Mantar ile savaşarak tırnağın doğal ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Tırnak mantarını kekik yağı ile tedavi etmek için öncelikle sorunlu tırnağın üzerine 3 damla kekik yağı damlatın.

Tırnağınıza, yağ tamamen emilene kadar nazikçe masaj yapın.

Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar günde 2 kere uygulayabilirsiniz.

Aynısefa Kürü

Tırnak mantarı nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu tarafından da cevabı verilen bir sorudur. Saraçoğlu aynısefa kürünü tavsiye etmektedir.

Ayaklarınızda mantar varsa ayaklarınızı, ellerinizde mantar varsa elleriniz için aynısefa kürünü uygulayabilirsiniz.

Bir avuç aynısefayı 2 bardak suda 6-7 dakika kaynatın ve ılımaya bırakın.

Ilımış aynısefalı suyu süzün ve ayak banyonuz ya da el banyonuza ekleyin.