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Tırnak Mahallesinin içme suyu sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesi Tırnak Mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu çözdü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Tırnak Mahallesinin içme suyu sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesi Tırnak Mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu çözdü.


MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, içme suyu ihtiyacı, mahalle içinde bulunan kaynaktan terfili olarak karşılanan Tırnak Mahallesinin su sorunu, yapılan çalışmalar sonrasında çözüme kavuşturuldu. 1990’lı yıllarda yapılan mevcut tesisin deposu, şahıs arazisinde olduğundan yer değiştirmesi ve depodan daha yüksekte oluşan konutlara içme suyu verilebilmesi için gerçekleştirilen çalışma tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, 5 bin 359 metre yeni bir terfi hattı ve şebeke hattı olmayan yerlere yeni bir şebeke hattı hayata geçirildi. 75 metreküplük içme suyu deposu ile birlikte abone bağlantıları gerçekleştirilerek, mahalle içme suyuna kavuşturuldu.


MESKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mersin kent genelinde altyapı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Gülnar ilçesine bağlı Tırnak Mahallesinde yaşanan içme suyu problemi çözülmüştür. Mahallemiz için 75 metreküplük bir adet su deposu, 5 bin 359 metre içme suyu ve terfi hattı çalışması, 20 adet abone bağlantısı çalışması gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli suya ulaşması için yatırımlara ara vermeden devam edilecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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