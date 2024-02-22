Tırnak eti soyulması hangi vitamin eksikliği belirtisidir? Kabusunuz olmasın: Önde gelen uygulaması

Tırnak eti soyulması hangi vitamin eksikliği belirtisidir? sıkça araştırılan bir konudur. Çatlak ve soyulmuş kütikül derisinin görünümünü kimse sevmez. İster bir randevuda olun, ister bir iş toplantısında veya bu nedenle, günlük yaşamınızda bile, tırnakların etrafındaki pul pul cilde bakmak oldukça rahatsız edici olabilir.Tırnak etinin soyulması, özellikle ellerinizle yemek yerken veya suyla temas ettiğinde ağrılı olabilir. Sadece yüz derileriyle değil, aynı zamanda vücudun diğer en sık maruz kalan kısımları olan parmak ve ayak tırnaklarının etrafındaki deri ile ilişkili cilt soyulmasından muzdarip hastalarla sık sık karşılaşılmaktadır.

Tırnak Eti Neden Soyulur?

Tırnak eti soyulması vitamin eksikliği belirtisi olarak ortaya çıktığı gibi farklı nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. İşte başlıca nedenlerden bazıları:

Çevresel faktörler:

Sabun, deterjan veya tırnak boyası gibi kimyasal maddelere maruz kalmak, ciltte tahrişe ve soyulmaya yol açan alerjik reaksiyona neden olabilir. Tırnak cilaları ve aseton bazlı oje çıkarıcılar dahil olmak üzere farklı kozmetiklere veya bulaşık veya çamaşır yıkamada kullanılan sabun veya deterjanlar gibi kimyasallara veya lateksten yapılmış eldivenlere karşı alerjiler, tırnak etinin soyulmasına neden olabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enfeksiyonlar:

Ağrı ve irinle birlikte tırnak eti soyulması bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir. Ve soyulmaya şişlik, kızarıklık ve kaşıntı eşlik ettiğinde, mantar enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir. Her iki durumun da bir doktor tarafından uygun şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir.

Temel sağlık koşulları:

Belli bir cilt rahatsızlığı veya hastalığı türü de cildin kurumasına ve soyulmasına neden olabilir. Sedef hastalığı, parmakların çevresinde kızarıklığa, pullanmaya ve çatlamaya neden olabilen bir otoimmün cilt rahatsızlığıdır. Kronik egzama, atopik dermatit ve pomfolik, kuruluğa ve cilt değişikliklerine yol açabilen diğer cilt rahatsızlıklarıdır.Tırnak Eti Soyulması Hangi Vitamin Eksikliği Belirtisidir?

Tırnak eti soyulması yaşayanlar, tırnak eti soyulması hangi vitamin eksikliği belirtisidir? diye merak etmektedirler. Cilt hastalıkları dışında vücudumuzda belirli vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak eti soyulmasına neden olabilir. Yetersiz B, A, E ve C vitamini alımı cilt sağlığını etkileyerek tırnak eti soyulmasına ve cildin kuru, pullu ve pürüzlü hale gelmesine neden olabilir. Vücuttaki beslenme yetersizliği ciltte, saçta ve tırnaklarda değişikliklere yol açabilir.

Ne Zaman Endişelenmeli?

Tırnak eti soyulması ve cilt hasarı çoğu zaman çevresel faktörlerden kaynaklandığı için hemen alarma geçmeye gerek yoktur. Cildi nemli tutmak ve bazı önleyici tedbirleri takip etmek gibi ev ilaçları çok yardımcı olabilir. Bununla birlikte, durum devam ederse ve sadece tırnak eti soyulması dışında herhangi bir ilişkili semptom gösterirse, derhal bir dermatoloğa danışmanız gerekir.

Tırnak Eti Soyulması Nasıl Önlenir?

Tırnak eti soyulmasını önlemek söz konusu olduğunda, önlem almak her zaman tedaviden daha iyidir.

Sadece kuru ve çatlamış bir cilt ise, yapılacak en basit şey nemlendirici bir el kremi kullanmaya başlamaktır. Özellikle yemeklerden sonra kremi tırnaklarınıza ve ellerinize düzenli olarak masaj yapın. Yumuşatıcı olarak, vazelin veya badem yağı tercih edebilirsiniz, Vücudun su ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar suya sahip olduğunuzdan emin olun. Ve aynı zamanda, vücudunuzun gerekli miktarda vitamin ve mineral alması için en az beş porsiyon meyve ve farklı renklerde yapraklı sebzelerden oluşan sağlıklı bir diyet uygulayın

Dış faktörler genellikle cilt soyulmasının ana nedeni olduğundan, bu ajanlara aşırı maruz kalmaktan kaçının.

Alkol bazlı el dezenfektanları ile alkol ve aseton içeren kozmetikleri aşırı kullanmayın. Deterjan olarak sert kimyasallar kullanmaktan da kaçının. Bunun yerine bu amaçlar için mutfak eldivenleri (lateks içermeyen) tercih edebilirsiniz, ”“Güneşe uzun süre maruz kalmak güneş yanığına ve nihayetinde cildin soyulmasına neden olabilir, bu nedenle el ve ayaklarda her zaman iyi bir güneş kremi kullanın. Tırnak yeme, tırnak etlerini koparma ve parmak emme gibi kötü alışkanlıkları kontrol edin.

Çoğumuz cilt bakımı rutininizin bir parçası olarak manikür ve pediküre gitmeyi severiz. Ellerinizi ve ayaklarınızı şımartmak için tamamen uygun olsa da, cilt soyulmasını önlemek için dikkatli olmanız gerekir.

Manikür sırasında, güzellik uzmanının tırnak kıvrımını kaldırmasına asla izin vermeyin. Tırnaklarınız temiz görünmesini istiyorsanız tırnak etlerini, tırnak bakımı için kullanılan ince bir tahta çubuk olan turuncu bir çubukla hafifçe itebilirsiniz. Tırnak kıvrımı veya kütikül üzerinde metal aletler kullanmamaya özen gösterin.

Tırnak batması, oldukça rahatsız edici bir durum olabilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ancak, tırnak batması sorunuyla başa çıkmak için bazı etkili yöntemler bulunmaktadır. İşte tırnak batmasına iyi gelen yöntemler...Tırnak batması, genellikle ayak başparmağında görülen bir durumdur. Tırnak, ete doğru büyürken, yan taraflardaki deriye batma eğilimindedir. Bu durum, dar ayakkabılar giymek, yanlış tırnak kesimi, tırnağın anormal şekilde büyümesi gibi birçok nedenle ortaya çıkabilir. Tırnak batması, sadece ağrılı bir sorun olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük aktiviteleri ve hareketleri kısıtlayabilir.

ELMA SİRKESİ UYGULAYIN

Tırnak batması problemine çözüm bulmak ve tırnakların sağlığına kavuşmasını sağlamak için en etkili yöntemlerden biri, elma sirkesinin doğal formülüdür. Sirkenin içeriğinde bulunan özel bileşenler, enfeksiyonları hızla iyileştirebilir ve tırnak batması olan bölgeye uygulandığında rahatlama sağlayabilir.

Tırnak Eti Soyulması İçin Hangi Doktora / Bölüme Gidilir?

Tırnak eti soyulması yaşayanların hastanelerin dermatoloji servisindeki dermatolog uzmanlarına başvurması gerekir.