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Tırların imdadına traktörler yetişiyor

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum’da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan tırların yardımına traktörler yetişiyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
Tırların imdadına traktörler yetişiyor

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum’da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan tırların yardımına traktörler yetişiyor.

 

Erzurum’un güney ilçelerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların kış çilesi sürüyor. Tırlarla başka köylere ot nakli yapan besiciler zaman zaman kar ve buz nedeniyle zorlanıyor. Kara saplanan ve buzda ilerlemekte güçlük çeken tırların imdadına traktörler yetişiyor. Yolda kalan tırlar halatla traktöre bağlanarak çekiliyor. Uzun süren uğraşlar sonrası tır ve kamyon araçları traktörler yardımı ile yola devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
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