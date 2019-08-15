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Tırla otomobilin çarpıştığı Bolu'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Bolu-Nallıhan kara yolunda tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
Tırla otomobilin çarpıştığı Bolu'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Bolu-Nallıhan kara yolunda Mustafa B. idaresindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Onur O'nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır, 100. Yıl köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralandı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Berat Yekta Atak ile Fatma Bay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
  1. Bolu-Nallıhan kara yolu
  2. Bolu'nun Mudurnu ilçesi
  3. 100. Yıl köyü
  4. Berat Yekta

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