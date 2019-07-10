Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
AYDIN (AA) - Aydın'da, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Serdar Ünal'ın kullandığı plakasız motosiklet, Şahnalı Mahallesi'nde K.Ş. idaresindeki 09 KK 162 plakalı iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tır sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.
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