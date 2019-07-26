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Tırın üzerinde bulunan iş makinesi kamyonetin üzerine düştü

Küçükçekmece’de TEM otoyolunda bir tırın dorsesinde bulunan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yolda seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine düştü.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:59
Tırın üzerinde bulunan iş makinesi kamyonetin üzerine düştü

Küçükçekmece’de TEM otoyolunda bir tırın dorsesinde bulunan iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yolda seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine düştü. Olayda şansa eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Küçükçekmece TEM otoyolu Halkalı mevkisi Güney yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DAZ 25 plakalı tır TEM otoyolu üzerinde bulunan köprüden yan yola dönüş yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde bulunan iş makinesi yan yolda seyir hainde olan İbrahim Güler yönetimindeki 34 JT 4840 plakalı kamyonetin üzerine düştü.


Kaza da şans eseri ölen ya dayaralanan olmazken ölümden kıl payı kurtulan kamyonetin şoförü İbrahim Güler, "Yan yoldan geliyordum köprüden dönen tır hızlı geldi. Üstündeki iş makinesi benim aracımın üzerine devrildi. Ama buna da şükür kurtuldum aracın hasarına bakmıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:59
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