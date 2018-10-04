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TIR'ın üstünde o ülkeye girmeye çalıştı!

Fas'ta İspanya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin denediği yollar görenleri şaşırtıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:07
TIR'ın üstünde o ülkeye girmeye çalıştı!

İspanya'ya yakınlığı nedeniyle göç merkezine dönüşen Fas'taki bir göçmenin kaçış serüveni kısa sürdü. Akdeniz'e açılacak feribota yüklenen TIR'ın üzerine çıkan adam, hareketsizce beklemeye başladı.

Görüntülerini milyonlar izledi

Yerdeki görevlilere görünmeyen adam, kameraların kendisini takip ettiğinin ise farkında değildi. Dakikalarca gözlerini kapayıp yakalanmamayı uman kaçak yolcunun görüntüleri internette milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İşte görenleri şaşkına uğratan o görüntü;

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:07
  1. Afrika
  2. Akdeniz
  3. İspanya

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