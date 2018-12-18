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TIR'ın kapağı açıldı... 15 ton hamsi yola saçıldı

Bursa'da kapağı açılan bir TIR’ın içerisinde bulunan 15 ton balık yola saçıldı.

18 Aralık 2018 Salı 09:59
TIR'ın kapağı açıldı... 15 ton hamsi yola saçıldı

İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden Ferhat Altun idaresindeki 55 AFK 72 plakalı tırın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun güvenliği sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:59
  1. Samsun
  2. Balıkesir
  3. 15 ton
  4. Bursa
  5. hamsi
  6. İznik
  7. TIR
  8. Anadolu Ajansı

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