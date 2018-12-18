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TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı! Manzarayı görenler gözlerine inanamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde hamsi yüklü TIR'ın dorsesinin kapağı açılınca tonlarca hamsi yola döküldü. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan otoyol, dökülen hamsilerin belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

18 Aralık 2018 Salı 07:34
TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı! Manzarayı görenler gözlerine inanamadı

Olay gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklediği 18 ton hamsi ile Adapazarı istikametine giden Serhat Altun (25) yönetimindeki 55 AFK 72 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dorsenin kapağı açıldı. Dorsenin kapağı açılınca kasalanmadan nakledilen hamsiler bir anda yola döküldü. Yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ikazı üzerine duran TIR sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. İznik Belediyesi'ne ait kepçe ile yere dökülen hamsiler temizlenerek, karayolu yıkandı.

Sürücü ceza yedi

İznik Belediyesi Zabıta ekipleri sürücü Serhat Altun'a, sağlıksız bir şekilde hamsi taşıdığı için cezai işlem uyguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 07:34
  1. Balıkesir
  2. hamsi
  3. iznik

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