TIR'ın dorsesinden düşen ineğe otomobiller çarptı

Gaziantep'te bir tırın dorsesinden düşen ineğe iki otomobil çarptı.

Merkez Şahinbey ilçesi çevre yolunda seyir halindeki Hasan A'nın kullandığı 63 NU 500 plakalı tırın dorsesindeki inek, kara yoluna düştü.

Bu sırada, Bilal T. idaresindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 Z 1331 plakalı otomobil ineğe çarptı.

Ölmek üzere olan inek telef olmaması için, kasaplık da yaptığı öğrenilen tır sürücüsü Hasan A. tarafından kesildi.