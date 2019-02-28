Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler tutuştu Bilecik’te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik’te faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal maddelerini taşıyan tırın dorsesinde oluşan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere gör; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren çinko alaşımları üreten fabrikaya ait bir tırın dorsesinde yüklü kimsayal maddeler fabrikanın önünde henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangına hemen fabrikada çalışanları müdahale ederek söndürürken, tedbir amaçlı olay yerine Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle soğutma işlemi yaparak, fabrikadan ayrıldılar.

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