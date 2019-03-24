Tırın dorsesi seyir halinde alev aldı Ordu’nun Altınordu ilçesinde yeni çevre yolunda seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında tırın dorsesi yanarak zarar gördü.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yeni çevre yolunda seyir halindeyken lastiğinin alev almasıyla çıkan yangında tırın dorsesi yanarak zarar gördü.

Altınordu ilçesi yeni çevre yolu Boztepe tüneli çıkışında gece saatlerinde meydana gelen olayda Fatsa yönüne seyir halinde olan tırın dorsesinin lastiği bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Lastiğin alev aldığını gören tır şoförü aracın kupasını dorseden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken tekstil malzemeleri taşıyan tırın dorsesinde ise hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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