Tırın çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da, tırın çarptığı Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Muhsin U. yönetimindeki 32 FK 311 plakalı tır, Atalya-Kemer kara yolu Hurma Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova'ya (35) çarptı. Ağır yaralanan Karasukova, olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılırken, tır sürücüsü Muhsin U. ise gözaltına alındı.

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