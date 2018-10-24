Tırın çarptığı iş adamı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Hadımköy yönüne giden E.S.E. idaresindeki GR 70 ATI Romanya plakalı tır, Esenkent mevkisinde 2 kişiye çarptı.

Tırın çarptığı bisiklet üreticisi iş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi. Ergeneli'nin beraberinde olduğu belirtilen ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Ergeneli'nin olay yerine gelen eşi ve oğlu sinir krizi geçirdi. Anne ve oğluna, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Cenaze, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haluk Ergeneli ve beraberindeki kişinin 34 SY 9842 plakalı otomobili, henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine park ettikleri, araçtan indikten sonra kazanın meydana geldiği öne sürüldü.