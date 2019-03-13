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Tırın çarparak metrelerce sürüklediği araçtan yara almadan kurtuldular

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın çarparak sürükleyerek bariyerlere sıkıştırdığı otomobildeki 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Tırın çarparak metrelerce sürüklediği araçtan yara almadan kurtuldular

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tırın çarparak sürükleyerek bariyerlere sıkıştırdığı otomobildeki 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi mevki’i D-100 karayolu üzerinden yan yola giren T.A. idaresindeki 35 HC 1009 plakalı tır, yan yoldan aynı istikamete gitmekte olan N.K. idaresindeki 41 SD 289 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında tırın önüne alarak yaklaşık 20 metre sürüklediğiotomobil bariyer iletır arasında sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan 4 kişilik aile ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıkarılan 1’i çocuk 4 kişilik aile bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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