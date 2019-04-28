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Tırın altında kalan yaya öldü

Aksaray’da karayolundan karşıya geçmeye çalışan genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

28 Nisan 2019 Pazar 14:11
Tırın altında kalan yaya öldü

Aksaray’da karayolundan karşıya geçmeye çalışan genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel C. (44) idaresindeki 22 LG 662 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Baylan’a (16) çarptı. Kazada tırın altında kalan Baylan olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü 500 metre ileride bulunan polis uygulama noktasında durdu. Yüksel C. polislere, yolda bir şeye çarptığını söyledi. Yapılan araştırmada sürücünün tarif ettiği yere giden polisler, karşıya geçmeye çalışan gencin parçalanmış cesedini buldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Enes Baylan’ın cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, “Ben normal yolumda gidiyorum. Bir baktım önümde bitti. Yolun ortasında. Yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Duvar gibi önümde gördüm onu. Anlayamadım zaten, ne olduğunu anlayamadım. Hemen buraya gelip, polis arkadaşlara dedim” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:11
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