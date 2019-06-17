Tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Nesip Çiftci (70), elektrikli bisikletiyle Akhisar-İzmir kara yolunun SGK kavşağından döndüğü sırada N.Ş. idaresindeki 45 C 8032 plakalı tırın altına girdi. Tır sürücüsünün fark etmemesi üzerine yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Çiftci, ağır yaralandı. Çiftci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.