Tırın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti Kayseri’de tırın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri’de tırın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi’nde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Y.P. manevra yapan 38 D 9535 plakalı tırın altında kaldı. Ağır yaralanan Y.P. tırın altından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan Y.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kaza ile ilgili işlem başlattı.

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