Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki soygun ve cinayete ilişkin gözaltı sayısı 13'e ulaştı- Gözaltına alınanlar arasında tır sahibi kadın da bulunuyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı daha gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç. ile tırın kadın sahibi Ş.D. gözaltına alındı, olayla ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Operasyonda soyulan tırdaki yaklaşık 25 ton bakır kablo ile soygunda kullanıldığı belirlenen lüks otomobil ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Viranşehir ilçesinde önceki gün yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, dün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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