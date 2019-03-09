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Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Doğu Karadeniz’i dağ zirvesi olmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan Tirebolu-Gümüşhane karayolunun Araköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 01:27
Tirebolu-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Doğu Karadeniz’i dağ zirvesi olmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan Tirebolu-Gümüşhane karayolunun Araköy köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Hemen ulaşıma kapatılan yolda araçların beklediği sırada büyük bir gürültüyle kayalar yola düştü.


Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde Araköy köyüne yaya ulaşımı sağlayan asma köprünün olduğu kısımda Tirebolu-Gümüşhane karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü. O sırada yolu kullanan araçlar güvenli mesafede beklerken bu kez büyük kayalar büyük bir gürültü ve toz bulutuyla tekrar yola düştü.


Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken bölgeye kısa sürede gelen Karayolları ekipleri akıntının devam etmesi nedeniyle yolda çalışma yapamıyor. Jandarma ekipleri ise çalışmaların uzun sürebileceği ihtimaline karşın karayolunu çift taraflı ulaşıma kapattı.


Heyelan nedeniyle Tirebolu’dan Gümüşhane istikametine ve tersi istikamete ulaşım Zigana Dağı üzerinden Trabzon istikametiyle sağlanabiliyor.


Heyelanın akıntısının durmasının ardından yoldaki kaya kütlelerinin kısa sürede temizlenerek yolun tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.


Dik bir vadi içerisinde yapılan ve derin şev kesitleri bulunan yol her mevsim sürekli kaya düşmeleri nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası oluyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 01:27
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