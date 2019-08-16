TİRE TOKİ 3 etap 529 adet evleri anahtar teslimi ne zaman yapılacak?
Tire 3 etap 529 adet TOKİ konut teslimi ne zaman yapIlacak? TOKİ Tire 529 adet TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TİRE TOKİ evleri anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte TİRE 3 etap 529 adet TOKİ konut teslim tarihine ilişkin TOKİ’den gelen açıklama.16 Ağustos 2019 Cuma 14:25
TOKİ Tire 529 adet TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TİRE TOKİ evleri anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte TİRE 3 etap 529 adet TOKİ konut teslim tarihine ilişkin TOKİ’den gelen açıklama.
TOKİ Tire konutları teslim tarihine ilişkin yapılan açıklamada, “Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde idaremiz web sayfası www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.” denildi.
YORUM YAZ