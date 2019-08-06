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Tire Kurban Bayramı’na hazır

Tire İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kaymakamı Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 17:30
Tire Kurban Bayramı’na hazır

Tire İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’in başkanlığında bir araya gelerek, bayram öncesi hazırlıkları gözden geçirdi.


Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıda, 2019 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanların kesilmesi ile ilgili konular görüşüldü. Kaymakam Tanrıseven başkanlığındaki toplantıda, kurbanların vatandaşlar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine ve kesim şartlarına uygun olarak kesilmesi, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin alınacak tedbirlerle ile ilgili hususlar karara bağlandı.



Denetimler yapılacak


Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Kaymakam Tanrıseven, "Kurban Komisyonumuzu günler öncesinden kurarak emniyet, sağlık, hijyen başta olmak üzere birçok konuda önlemlerimizi aldık. İlçe Tarım yetkilileri Bayrama kadar teyakkuz halinde olacak. Özellikle dışarıdan ilçemize giren kurbanlık hayvanların denetimi yapılacak. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tire Devlet Hastanesi bayramda oluşabilecek yaralanmalara karşı tam kadro görev halinde olacak. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve yol emniyeti konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Tire olarak Kurban Bayramı’na her bakımdan hazırız.”


Tire Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Eroğlu da belediye olarak başta temizlik ve zabıta olmak üzere bayramda gerekli hizmetleri sunacaklarını belirtti.


Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Müftüsü Şaban Sadan, İlçe Sağlık Müdürü Ulvi Toprak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Salih Sungurtekin, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Eroğlu, ilçe tarım yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Leyla Gürsel ve büyükşehir belediyesi mezbaha yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:30
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