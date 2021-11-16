Tire köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tire köftesi tarifi

Tire köfteyi bu tarifle kolay ve pratik yapabileceksiniz.

Malzemeler

Köfte için:

500gramkıyma

1tatlı kaşığıtuz

1tatlı kaşığıkarabiber

Sosu için:

5adet orta boydomates

1yemek kaşığıdomates salçası

1yemek kaşığızeytinyağı

1çay kaşığı (silme)tuz

1çay kaşığı (silme)karabiber

Pide için:

2adettırnak pide

Yapılışı

Domateslerin kabuğunu soyup, rendeleyin. Tavaya zeytinyağını koyup, yağ ısınınca domates salçasını ilave edin ve salçayı kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan salçanın üzerine rendelediğiniz domatesleri ilave edin, tuz ve karabiberi ekleyip sos kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Köfte için:

Kıyma, tuz ve karabiberi bir yoğurma kabının içerisine aktarın ve yoğurun. Yoğurduğunuz kıymayı 1 saat buzdolabında bekletin.

Birleştirme Aşaması:

Tırnak pideleri küp şeklinde doğrayın ve servis edeceğiniz tabağa yerleştirin. Maydanozu kıyın.

Yoğurduğunuz kıymayı buzdolabından alın. Parçalar koparın ve şişe geçirin. Şişe geçirdikten sonra kıymaya elinizle silindir şeklini verin. Şişleri tepsiye dizin ve önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Kestiğiniz pidelerin üzerine domates sosunu her pideyi ıslatacak şekilde dökün. Pişen köfteleri şişten dikkatlice çıkarıp, sosun üzerine yerleştirin. Üzerine kıydığınız maydanozu ekleyip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.