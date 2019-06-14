Tire Kaymakamı vatandaşların dertlerini dinliyor

İzmir’in Tire ilçesinde, göreve geldiği günden bu yana kaymakamlık binasının kapılarını vatandaşa açan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, ayın belirli günlerinde vatandaşla bir araya gelerek dertlerini dinliyor.

Tirelilerin büyük ilgi gösterdiği vatandaş buluşması toplantılarında, altyapıdan eğitime, barınmadan sağlığa kadar birçok konu masaya yatırılıyor. Vatandaşları tek tek dinleyen Kaymakam Tanrıseven, daire amirlerine tek tek not aldırarak vatandaşın derdine çare arıyor.

Sohbet havasında geçen toplantıda, vatandaşla kaymakam arasında geçen samimi diyaloglar Tire’de devlet-millet kaynaşmasına en güzel örneği teşkil ediyor. Vatandaşın derdini rahatça anlatabildiği toplantıda sohbetler çay eşliğinde yapılıyor.

Bu haftaki toplantıya gelen bir vatandaş da, Tire İlçe Kaymakamına teşekkür ederek, “Bizleri makamınıza kabul edip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bayramda sizler bizlere çikolata ikram ettiniz. Şimdi sıra bizde” diyerek Kaymakam Tanrıseven’e çikolata ikram etti.

Teşekkür eden Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de, “Bizler size hizmet için buradayız” dedi. Devletin varoluş sebebinin vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, göreve geldiği günden bu yana Tire’de devlet-millet kaynaşması için var gücü ile çalıştıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık üç yıldır vatandaşlarımızla bir araya gelerek dertlerini dinliyoruz. Bu yönetim şeklini görev tanımımız içinde sayıyor ve vatandaşın derdini kendi derdimiz biliyoruz. Devlet, vatandaşın asayiş güven ve huzuru için vardır. Devletimizin kapıları vatandaşımıza sonuna kadar açıktır."