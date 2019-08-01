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Tire Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Tire Belediyesi Personel A.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
Tire Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Tire Belediyesi Personel A.Ş. ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında 300 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanırken, işçiler sözleşmeye göre yüzde 12 zam aldı.



Tire Belediyesindeki işçiler TİS heyecanı yaşadı. Tire Belediyesi Personel A.Ş. ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında 300 işçiyi kapsayan sözleşmenin imzaları Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve DİSK-Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç tarafından atıldı. Sözleşmeyle işçilere toplamda yüzde 12 maaş zammı ve ek olarak; ilave izin, yemek ücreti, yapılan işe göre günlük iş primi gibi haklar verildi.



İmza töreninde konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Ben her daim kendi imkânlarını iyi kullanan, planlı, programlı, adil ve şeffaf yönetim anlayışı içerisinde güçlü bir belediye hedeflemiştim. İşçinin, emekçinin hakkını vermeden, onların durumunu iyileştirmeden mutlu ve güçlü belediye olunmaz, olunamaz" dedi.



Kadınlara 8 Mart’ta izin


DİSK-Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç de, Tire Belediyesinin Bornova Belediyesi ile birlikte kadın dostu belediye olduğunu da söyleyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personelin ücretli izinli olacağını söyledi. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın yaptığı konuşmada ise şu ifadelere yer verildi: "İşçi kazanırsa herkes kazanır. Belediye başkanımıza halka hizmet eden bu kurumumuzun her biriminde çalışan kardeşlerimiz için verdikleri haklar için teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
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