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Tırdan yuvarlanan tomruk şoförün ölümüne neden oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dorsesine yükleme yapılan tırdan yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu şoför yaşamını yitirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:36
Tırdan yuvarlanan tomruk şoförün ölümüne neden oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dorsesine yükleme yapılan tırdan yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu şoför yaşamını yitirdi.



Olay, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu’nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Yenişehir’den Sakarya’ya 16 AAE 049 plakalı tırla tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp (42), aracı yükleme alanına yanaştırdı. Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Soyalp, tırdan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve Hendek Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp’in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mustafa Soyalp’ın 1’i 11 aylık 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:36
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