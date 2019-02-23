Tırdan düşen kasalar karayolunu balık haline çevirdi AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı. Trafiğe kapanan yolda balıkları gören sürücüler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kaza, Bodrum-Söke karayolu üzeri Akyeniköy Dalyan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’dan balık yükü alan tır, iddiaya göre Dalyan kavşağına geldiğinde aşırı hız nedeniyle virajı almayınca kontrolden çıktı. Sürücünün güçlükle kontrolünü sağladığı tırda yüklü olan balık dolu kasaların bir bölümükarayoluna devrildi. Kasalardaki balıklar ise, Bodrum-Söke karayolunun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Karayolunun her tarafı balıkla kaplanırken, bölgeye gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Yola dağılan balıklar belli bir bölgeye toplandıktan sonra yol tek şerit olarak trafiğe açılabildi.

Karayolunu kaplayan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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