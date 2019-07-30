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Tırdan düşen damacanalar kazaya neden oldu

Kemerburgaz Yolu'nda tırdan düşen damacanalara çarpan 6 otomobilde hasar oluştu

30 Temmuz 2019 Salı 11:30
Tırdan düşen damacanalar kazaya neden oldu

İSTANBUL (AA) - Kemerburgaz'da tırdan düşen damacanalar, trafik kazasına neden oldu.

Kemerburgaz Yolu'nda Hasdal istikametine giden 34 VE 4937 plakalıtırda yüklü su damacanalarından bazıları yola düştü.

Yola savrulan damacanalara çarpan 6 otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan sürücülerden Alev Yazaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçindeki su damacanaların savrulduğunu biz gördük. Çünkü su damacanalarını sadece bir branda tutuyordu. Bir perde gibi yıkıldı üzerimize. Ön taraftaki hanımefendinin aracının üzerine yıkıldı. Hanımefendi kaçmak için benim aracıma doğru geldi. Ben de bariyerle aracın arasında sürüklendim." diye konuştu.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, damacanaların yoldan toplanılmasının ardından normale döndü.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:30
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