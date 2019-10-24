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İngiltere'de cesetleri bulunan 39 göçmenin uyruğu açıklandı

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın içerisinde cesetleri bulunan 39 göçmenin Çin uyruklu olduğu açıklandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:16
İngiltere'de cesetleri bulunan 39 göçmenin uyruğu açıklandı

İngiltere'de 39 kişinin bir TIR'ın dorsesinde yaşamını yitirmesi sonrası soruşturma devam ediyor. Henüz kimliklerini belirlenemeyen kurbanların eksi 25 derece soğukta yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. İngiliz ITV televizyonu ise, yaşamını yitiren 39 kişinin Çin vatandaşı olduklarını ileri sürdü.

Ülke şokta

Polis tır şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Ölenlerin sığınmacı oldukları ve eksi 25 derecede donarak yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. Kurbanların Çin vatandaşları olduğu ileri sürüldü. Uzmanlar bisküvi taşımak için kullanılan dorsenin içinin genellikle eksi 25 derece soğuğa ayarlandığını ifade etti.

Belçika Federal Savcılığı'ndan açıklama

Olayla ilgili Belçika savcılığından da bir açıklama yapıldı. Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, "Dorsenin Belçika'da ne kadar kaldığını şu anda bilmiyoruz. Saatler de olabilir, günler de" dedi.

 

Johnson: Trajik ve yürek yıkıcı

İngiltere basınının "trajik" olarak nitelendirdiği olayla ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da bir açıklama geldi. Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Johnson, "Bütün Avam Kamarası Essex'te bir TIR'ın içinde 39 cesedin bulunması haberinden sonra şoke oldu. Bu düşünülemez bir trajedi ve gerçekten yürek kırıcı. Tüm üyelerin düşünce ve dualarının, hayatlarını ve sevdiklerini kaybedenlerle olduğunu biliyorum" dedi.

Korkunç olay ihbar üzerine ortaya çıktı

Essex polisince yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir TIR dorsesinde yapılan incelemede 39 ceset bulunduğu belirtilmişti.

Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan yola çıkarılan konteynerin Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, TIR ile limandan alınan dorsenin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı ifade edildi.

Aynı koşullarda yolculuk yaptı

2015 yılında benzer koşullarla Halep'ten Londra'ya gelen Ahmad Al-Rashid, yaşadığı deneyimlerini anlattı. Soğuk hava deposu kamyonunda yaptığı 55 günlük yolcuğu Twitter sayfasında anlatan Rashid, yolculuk boyunca hissedilen ölüm kokusundan bahsetti. "Dondurulmuş et kasalarının arasına saklanarak geçirdiğim yolculuğum kabus gibiydi. Kamyonda bulunan diğer insanlar soğuktan titreyip öksürüyordu. Orada tamamen insan kaçakçılarının vicdanına kalmış haldeydik çünkü kasa sadece dışarıdan açılabiliyordu." ifadelerine yer veren Ahmad, mültecilerin çaresizlikten bu koşullara boyun eğdiğini söyledi. Ahmad, 4 yıl önce yaptığı yolculuğu hala unutamadığını, insanların çığlıklarını hala duyabildiğini de söyledi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:16
  1. İngiltere
  2. Çin
  3. İngiliz ITV televizyonu
  4. Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse
  5. İngiltere basını
  6. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
  7. Avam Kamarası
  8. Essex
  9. Essex'in Purfleet Limanı
  10. Waterglade Sanayi Sitesi
  11. Ahmad Al-Rashid
  12. Halep
  13. Londra
  14. Soğuk hava deposu

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