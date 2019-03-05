KARS (AA) - Kars'ta bir berber, "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla il merkezine bağlı köy okullarında öğrenim gören ve bazıları hayatında hiç berbere gitmemiş öğrencileri tıraş ederek sevinçlerini paylaşıyor.

Kent merkezindeki Faikbey Caddesi'nde erkek berberi olan Hasan Kaya, berbere gelemeyen köydeki öğrencilerin tıraş olabilmesi için "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" adıyla başlattığı kampanya kapsamında köydeki öğrencilere ulaşıyor.

Merkeze bağlı Kümbetli Köyü İlkokuluna giden Kaya, buradaki öğrencilerin saçlarını keserek, fön çekti. İlk defa bir berbere tıraş olan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Tıraş sırasının kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, berber abilerinden birbirinden farklı modellerde saçlarını kesmelerini talep etti. İstedikleri şekilde tıraş olan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Berber Hasan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki imkanların kısıtlı olması ve berber olmaması nedeniyle çocukların saçlarının düzgün şekilde kesilmediğini söyledi.

Tıraş olan öğrenciler arasında hiç berbere gitmeyenlerin de olduğunu ifade eden Kaya, bazı çocukların ilk berberi olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

- "Çocuklar usta ellerde tıraş olsun istedim"

Köyde doğup büyüdüğünü ve aynı sıkıntıları kendisinin de çektiğini belirten Hasan Kaya, "Köydeki çocukların çoğu imkansızlık nedeniyle düzgün şekilde tıraş olamıyor. Ya paraları yok ya da babalarının imkanı yok, o yüzden tıraş için il merkezine gelemiyorlar. Ben de bu işi yaptığım için köylere gidip, çocukları tıraş etmek istedim. Çocukları mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ben işimi bırakıp geldim, önemli değil yeter ki çocuklar mutlu olsun." dedi.

Köydeki çocukların anne veya babaları ya da saç kesiminden anlayan birileri tarafından tıraş edildiğini dile getiren Kaya, "Bu sebepten çocukların saçları kötü kesiliyor, hatta saç kesimlerinde çocuklar acemi ellerde zor anlar yaşıyor. Çocuklar usta ellerde tıraş olup, güzel olsunlar istedim. Ben işimi bırakıp gelmemden bir şey eksilmedi ama buradaki çocukların mutlulukları, heyecanları, her şeye değer. Elimden geldikçe de bunu devam ettirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kümbetli İlkokulu Müdür Yardımcısı Muharrem Çınar ise bu sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerini mutlu gördüğünde duygulandığını belirtti.

- "Ömründe hiç berber, tıraş makinesi yüzü görmeyen çocuklarımız var"

Çınar, bazı öğrencilerin kent merkezine gidip tıraş olma imkanının olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tıraşsız köy çocuğu kalmasın sloganıyla yola çıkarak böyle bir iyilikte bulunan kuaför Hasan arkadaşımıza teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi gönüllü tıraş ediyor, bu çok güzel bir davranış. Köy okullarında şehre gitme imkanı olmayan çocuklarımızı gönüllü olarak tıraş ediyor. Kendi iş yerinde müşterilerinden, kazancından feragat ederek köylere kendi imkanlarıyla gelip çocuklarımızın tıraşını yapıyor, güzel bir şey yapıyor, biz de kendisine okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Daha ömründe hiç berber, tıraş makine yüzü görmeyen çocuklarımız var, öğretmen olarak bizleri de duygulandırıyor, çocukların gözlerindeki o ışıltı, sevinç ve mutluluğu görebiliyoruz ve bu bizleri de çok mutlu ediyor."

- "Berberde ilk kez tıraş oldum, çok mutluyum"

Öğrencilerden Ömer Ersarı da hayatında ilk kez saçlarını bir berberin tıraş ettiğini ve çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum ilk defa tıraş oldum, ilk defa da saçlarım bu kadar güzel oldu, şimdi daha yakışıklı oldum." şeklinde konuştu.

2'nci sınıf öğrencilerinden Yusuf Çeçen ise sabırsızlıkla sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirterek, "Berberde ilk kez tıraş oldum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım, beni tıraş eden berber amcaya çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Onur Kardaş da imkansızlıklardan dolayı şehre gidip tıraş olamadıklarını anlatarak, "Beni önceden annem babam tıraş ediyordu, bilmedikleri için çok kötü kesiyorlardı. İlk defa okula berber geldi, saçlarımızı çok güzel yaptı. Fön çekip şekil verdi, çok güzel olduk." diyerek mutluluğunu dile getirdi.