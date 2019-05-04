Tiran'da okula destek için Türk ürünleri kermesi

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türk ürünleri kermesi" düzenlendi.

Başkent yakınlarında bulunan Sauk ve Zall Herr "Mustafa Kemal Atatürk" okullarına destek amacıyla düzenlenen kermese, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, kermesin yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Kermeste günün sonunda elde edilecek tüm gelirin Tiran'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk ilkokullarının tadilat ve iyileştirilmesi için kullanılacağını kaydeden Yörük, "Hafta sonunda Tiran'a biraz renk katmak istedik, bir soluk getirmek istedik." dedi.

Türkiye’den çok değişik el sanatları, Türk kültürünün tanıtılacağını aktaran Yörük, "Türk dış politikasının en önemli unsurlarından birisi, insanı merkeze alan, insanı öne çıkaran girişimci bir dış politika anlayışımız var. Bugün bu etkinlik vesilesiyle hem mübarek Ramazan öncesinde böyle bir hayır amacını da yerine getirmiş olacağız. Bu kermesin tüm gelirlerini buradaki iki ayrı Atatürk ilkokulları için kullanacağız. Bu projelerimizin hayata geçirilmesinde aynı zamanda burada bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının desteğini alacağız." diye konuştu.

Ayşegül Erdal Yörük de, Arnavutluk'u ve Arnavutları çok sevdiklerini dile getirerek, "Yardıma ihtiyacı olan her yerde biz bu kermeslerimizi bu seneden sonra inşallah rutin her sene bir kez yapmayı düşünüyoruz. Türkiye’den 15 tane üreten kadın firmamız burada, buradaki çocukları ve okulu desteklemek için." ifadelerini kullandı.

Başkent Tiran'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Dritan Kllojka da, kendilerine sunulan bu destekten dolayı başta Türk Büyükelçiliği, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere tüm Türk kurumlarına teşekkürlerini sundu.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokul ve Lisesi Müdürü Liri Neziri ise, iş birliğinin muhteşem olduğunu ifade ederek "Okulumuzun adının büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşımasından ve Türkiye'nin büyükelçiliği ile olan mükemmel iş birliğinden dolayı çifte memnuniyet duyuyorum." dedi.

Gün boyunca sürecek kermeste el sanatları, Türk kültürü ve mutfağından çeşitli ürünler sergilenecek.