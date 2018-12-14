THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tiran Büyükelçisi Yörük, İşkodra'yı ziyaret etti

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi ile görüştü, Şeyh Şamia Medresesi'ni ziyaret etti

14 Aralık 2018 Cuma 19:08
Tiran Büyükelçisi Yörük, İşkodra'yı ziyaret etti

İŞKODRA (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde temaslarda bulundu.

Yörük ve beraberindeki heyet, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi ile görüştü.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son derece özel ve iyi ilişkiler bulunduğunu, şehir ziyaretleriyle üst düzeydeki iyi ilişkileri tabana yaymaya gayret ettiklerini belirtti.

İşkodra şehrinin, Arnavutluk'un ve Arnavut halkının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Yörük, "Tarihi ve kültürel geçmişimizi de dikkate alacak olursak İşkodra'nın bizim için ayrı bir önemi, ayrı bir yeri var." dedi.

Yörük, İşkodra'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gerçekleştirdiği projelerin yanında başka önemli ve büyük projeler de bulunduğunu aktararak, "Bunlardan bir tanesi tarihi Kurşun Camisi taşkınlardan kurtarılarak, halkın ziyaretine açılacak yeni bir kültürel merkez haline dönüştürülmesi projesi. Bu projede artık sona yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla gerekli çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Yörük, sel ve taşkınlardan İşkodra şehrinin ve halkının en az etkileneceği şekilde gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.

İşkodra Belediye Başkanı Ademi de 2018 yılı boyunca Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi iş birliği fırsatları yakaladıklarını ve bu iş birliğinin sürmesini istediklerini söyledi.

Ademi, "TİKA ile çok işlevli toplum hizmet merkezinin inşa edilmesi için çalışıyoruz. Eğer bu projeyi hayata geçirirsek, Türkiye-Arnavutluk iş birliğinin en iyi eserlerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yörük, İşkodra'da ayrıca Şeyh Şamia Medresesi'ni de ziyaret etti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:08
  1. Arnavutluk
  2. İşkodra
  3. türkiye
  4. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok sayıda kayıp var
    1. Hindistan'da maden ocağı çöktü! Çok..
    2. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    3. Bunu yaptırmayan yandı! 2 bin 500 TL..
    4. Bebekler için kemik suyunun faydaları
    5. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    6. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    7. Hollanda'da hükümet karşıtı protesto
    8. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    9. Acılı babanın yürek yakan dramı.....
    10. Rusya’ya vizesiz seyahate olumlu..
    11. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    12. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına..
    13. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    14. GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık..
    15. AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi
    16. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    17. İsrail askerleri Gazze sınırında 75..
    18. Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
    19. İsrail askerleri 1 Filistinli çocuğu..
    20. Hakkari'de 5 kilo 250 gram uyuşturucu..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'