Tiran Büyükelçisi Yörük, İşkodra'yı ziyaret etti

İŞKODRA (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde temaslarda bulundu.

Yörük ve beraberindeki heyet, İşkodra Belediye Başkanı Voltana Ademi ile görüştü.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasında son derece özel ve iyi ilişkiler bulunduğunu, şehir ziyaretleriyle üst düzeydeki iyi ilişkileri tabana yaymaya gayret ettiklerini belirtti.

İşkodra şehrinin, Arnavutluk'un ve Arnavut halkının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Yörük, "Tarihi ve kültürel geçmişimizi de dikkate alacak olursak İşkodra'nın bizim için ayrı bir önemi, ayrı bir yeri var." dedi.

Yörük, İşkodra'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gerçekleştirdiği projelerin yanında başka önemli ve büyük projeler de bulunduğunu aktararak, "Bunlardan bir tanesi tarihi Kurşun Camisi taşkınlardan kurtarılarak, halkın ziyaretine açılacak yeni bir kültürel merkez haline dönüştürülmesi projesi. Bu projede artık sona yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla gerekli çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Yörük, sel ve taşkınlardan İşkodra şehrinin ve halkının en az etkileneceği şekilde gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.

İşkodra Belediye Başkanı Ademi de 2018 yılı boyunca Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarıyla çok iyi iş birliği fırsatları yakaladıklarını ve bu iş birliğinin sürmesini istediklerini söyledi.

Ademi, "TİKA ile çok işlevli toplum hizmet merkezinin inşa edilmesi için çalışıyoruz. Eğer bu projeyi hayata geçirirsek, Türkiye-Arnavutluk iş birliğinin en iyi eserlerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yörük, İşkodra'da ayrıca Şeyh Şamia Medresesi'ni de ziyaret etti.