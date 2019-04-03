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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Aksaray’da otomobilin briket yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:01
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Aksaray’da otomobilin briket yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.


Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 35. kilometresi Antınkaya Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Furkan E. idaresindeki 01 EGY 50 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyreden H.A. yönetimindeki 68 KP 551 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Furkan A. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri yaralı sürücüyü yarım saat süren bir kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 07:01
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