0553 313 94 23

Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 14:17
Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre Kırıkkale’den Kırşehir’e giden Ş.M. (51) kontrolündeki 06 FL 7698 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi Hamit köyü yol kavşağında aynı şeritte ilerleyen M.A.K. (36) idaresindeki 38 TD 659 plakalı TIR’a çarptı. Kaza yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ş.M., Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi.


Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17 binden fazla cinayet işlendi
    1. En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17..
    2. Türkiye Petrolleri üst yönetimi..
    3. Sahte içkiye jandarma darbesi
    4. On Birinci Kalkınma Planı Resmi..
    5. JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak?..
    6. Ayının parçaladığı şahıs toprağa verildi
    7. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    8. Avşar’ın Basın Bayramı mesajı
    9. KESK zam talebini açıkladı
    10. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    11. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    12. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    14. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    15. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    16. Ayının parçaladığı talihsiz adam..
    17. Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS..
    18. El-Bab ile ticari ilişkiler masaya..
    19. AK Parti'den flaş S-400 açıklaması
    20. Karaköprü Belediyespor hücum hattını..
    21. Sansürün kaldırılışının 111’nci..
    22. Elazığ'da 125 yıllık tarihi konak..
    23. Bileyici Kurban Bayramını gözlüyor
    24. Rusya'dan S-400 açıklaması
    25. Kazım Kurt: “Özgür basın geleneğine..
    26. KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları..
    27. KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap..
    28. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu..
    29. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    30. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi