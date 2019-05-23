Tıra çarpan lüks araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Bolu’da, TEM otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu’da, TEM otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks araç, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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