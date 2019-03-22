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Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

22 Mart 2019 Cuma 10:14
Tır, yolcu minibüsünü biçti: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, sağ şeritten yolcu almak isteyen minibüse arkadan gelen tır çarparken, can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Torbalı ilçesinde Torbalı-Kemalpaşa yolunda feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 06.45 sularında Dağkızılca mevkinde Kemalpaşa’dan Torbalı istikametine seyir halinde olan Yılmaz B. yönetimindeki 35 PEC 62 plakalı minibüs, yolcu almak için yolun sağ şeridinde durdu. Aynı istikametten gelen Faruk Z. yönetimindeki tır, minibüse çarpmamak için şerit değiştirmek istedi fakat arkadan gelen bir başka araç olduğu için şerit değiştiremedi ve önündeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisinde bulunan yolcu E.E. ve E.O. hafif şekilde yaralanırken, yolcu K.S. ağır yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla inceleme soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:14
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