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Tır ve çekicilerin "beynini" çalan şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ve çekicilerin elektronik devre kartlarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
Tır ve çekicilerin "beynini" çalan şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde park halindeki tır ve çekicilerin elektronik devre kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, park halindeki bazı tır ve çekicilerden toplam 80 bin lira değerinde "beyin" diye tabir edilen elektronik devre kartlarının çalındığı ihbarı üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Cizre Asayiş Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Cizre Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde arama yapan ekiplerce tır ve çekicilerden çalındığı tespit edilen 6 elektronik devre kartı ve 3 akü bulundu, Mesut S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S, tutuklandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
  1. Cizre
  2. elektronik devre kartı
  3. HIRSIZLIK

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